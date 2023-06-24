Putin imzaladı: 'Hafif ve orta suçlular...'

Yayınlanma: 24.06.2023 - 19:58

Güncelleme: 24.06.2023 - 19:58

Rus Haber ajansı TASS'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümlülerin Rus Silahlı Kuvvetlerinde hizmet sözleşmesi imzalamaları halinde erken tahliye edilebilmelerini öngören yasayı imzaladı. Yasaya göre Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'na yeni bir norm eklenecek. Buna göre, seferberlik veya savaş zamanında çağrılan vatandaşların yanı sıra silahlı kuvvetlerle sözleşme imzalayanlara da erken tahliye imkanı tanınacak.



Yasa, hizmete ilişkin bazı kısıtlamaları da barındırıyor. Ağır suçlar işlemiş olanların yanı sıra casusluk, rehin alma, tecavüz ve diğer bazı eylemlerden hüküm giymiş olanlar bir sözleşme imzalayarak tahliye olamayacaklar. Ayrıca hükümlüler yalnızca seferberlik, sıkıyönetim veya savaş zamanında sözleşme imzalayabilecekler.





