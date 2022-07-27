Rus diplomat uyardı: 'Engeller kalkmazsa tahıl koridoru anlaşması çökebilir'
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya'nın tarımsal ürünlerine yönelik engellerin kaldırılmasını istedi.
Reuters'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya'nın tarımsal ürün ihracatına yönelik engeller derhal kaldırılmadığı takdirde, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatacak Türkiye öncülüğündeki tahıl koridoru anlaşmasının çökebileceğini söyledi.
Interfax'ta yer alan habere göre; Rudenko, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının yakında yeniden başlayacağını belirtti ve tahıl koridoru anlaşmasının korunmasını umduğunu belirtti.
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