Rus diplomata sınır dışı kararı

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğinde çalışan diplomatın "gizli dava belgelerini" sızdırdığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:59
Rus diplomata sınır dışı kararı
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Estonya, "gizli dava belgelerini" sızdırdığı gerekçesiyle Rus diplomatı sınır dışı etti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede görülen bir ceza davasındaki belgeleri ele geçirip Rusya'ya ait sosyal medya platformunda yayımladığı gerekçesiyle Büyükelçilik diplomatının sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ülkeye nota verildiği ifade edildi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da "güvenliklerini hedef alan Rus saldırılarının sona ermesi gerektiğini" bildirdi.

Tsahkna, Estonya'nın "içişlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" vurguladı.


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