Rus Donanması, Kızıldeniz'e girdi: Peş peşe tatbikat!

Rus Pasifik Filosu'na bağlı savaş gemilerinin Babülmendep Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdiği ve burada tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:48
Rus Donanması, Kızıldeniz'e girdi: Peş peşe tatbikat!
Abone Ol google-news

Rus Pasifik Filosu'na bağlı bir grup savaş gemisi, tatbikat gerçekleştirmek üzere Babülmendep Boğazı'nı geçerek, Kızıldeniz'e girdi.

Rus Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Varyag füze kruvazörü ve Marshal Shaposhnikov fırkateyninin de aralarında bulunduğu Pasifik Filosu savaş gemilerinden oluşan bir müfreze, Babülmendep Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi" denildi. 

Gemilerin "uzun menzilli deniz harekatı çerçevesinde verilen görevleri" yerine getirdiği bildirildi.

Mart ayının başlarında Varyag füze kruvazörü ve Marshal Shaposhnikov fırkateyni, İran ve Çin donanma gemileriyle birlikte Aden Körfezi açıklarında Sea Security Belt-2024 ortak uluslararası deniz tatbikatını gerçekleştirmişti. 

Rusya'nın Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan'da bir deniz üssü kurmak istediği belirtiliyor.


Rusya haberleri Kızıldeniz haberleri tatbikat haberleri

İlgili Haberler

Çekya'dan Rusya'ya suçlama: Propaganda ağını açığa çıkardık

Çekya'dan Rusya'ya suçlama: Propaganda ağını açığa çıkardık
Çin ve Rusya’ya açılan ‘özel savaş’

Çin ve Rusya’ya açılan ‘özel savaş’
Tutuklamalar sürüyor: Rusya, sekizinci şüpheliyi mahkemeye çıkardı

Tutuklamalar sürüyor: Rusya, sekizinci şüpheliyi mahkemeye çıkardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
3 aylık hamile kadın, kocası tarafından öldürüldü

3 aylık hamile kadın, kocası tarafından öldürüldü
İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'

İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!
Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi

Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi
Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!
Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Hakemlerin toplantı korkusu!

Hakemlerin toplantı korkusu!