Rus Donanması, Kızıldeniz'e girdi: Peş peşe tatbikat!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:48

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:49

Rus Pasifik Filosu'na bağlı bir grup savaş gemisi, tatbikat gerçekleştirmek üzere Babülmendep Boğazı'nı geçerek, Kızıldeniz'e girdi.

Rus Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Varyag füze kruvazörü ve Marshal Shaposhnikov fırkateyninin de aralarında bulunduğu Pasifik Filosu savaş gemilerinden oluşan bir müfreze, Babülmendep Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi" denildi.

Gemilerin "uzun menzilli deniz harekatı çerçevesinde verilen görevleri" yerine getirdiği bildirildi.

Mart ayının başlarında Varyag füze kruvazörü ve Marshal Shaposhnikov fırkateyni, İran ve Çin donanma gemileriyle birlikte Aden Körfezi açıklarında Sea Security Belt-2024 ortak uluslararası deniz tatbikatını gerçekleştirmişti.

Rusya'nın Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan'da bir deniz üssü kurmak istediği belirtiliyor.