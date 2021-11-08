Rusya donanmasına ait bir grup gemi Akdeniz’e girdi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:26

Rusya donanmasına ait mayın tarama gemisi Vitse-admiral Zaharin, sabotajlara karşı donatılmış sahil güvenlik botu P-191 Kadet ve MB-304 tipi römorkörün İstanbul Boğazı’ndan geçip Akdeniz’e girdiği belirtildi.

Daha önce de Rusya donanmasına ait Tsezar Kunikov çıkarma gemisi Akdeniz’e girmişti. Gemilerin varış noktalarına ilişkin açıklama yapılmadı, ancak Rusya’nın Akdeniz’de bir filosu bulunuyor. Söz konusu filo yaklaşık 15 savaş ve ikmal gemisinden oluşuyor.

Sputnik'in haberine göre ayrıca, Rusya’nın Tartus’taki askeri tesisi, 2016’da yapılan bir anlaşma ile kalıcı ve kapsamlı bir donanma üssüne dönüştürülmüş durumda.