Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi
Rusya'da bağımsız gazete Novaya Gazeta'nın lisansı Basmanny mahkemesi tarafından iptal edildi.
Rusya'da baş editörü geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Novaya Gazeta'nın mahkeme tarafından lisansı elinden alındı.
Basmanny mahkemesi yaptığı açıklamada, Rusya'nın medya gözlemcisi tarafından başlatılan yasal işlemlerin ardından kararı onayladı.
Reuters'ın haberine göre, gazetenin baş editörü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Moskova Basmanny mahkemesi, Novaya Gazeta'nın basılı versiyonunun tescil belgesini geçersiz kıldı" dedi.
Gazetenin lisans iptali kararı, 1990'ların başında gazetenin kurulmasına yardım eden son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünden kısa bir süre sonra geldi.
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