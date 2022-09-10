Rus güçleri Ukrayna'nın Harkov kentinin merkezine saldırı düzenledi

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov kentinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle vurduğu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 22:55
Rus güçleri Ukrayna'nın Harkov kentinin merkezine saldırı düzenledi
Abone Ol google-news

Harkov kent merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince kente atılan roketler, 5 eve isabet etti.

Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Harkov merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Öte yandan Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti konumundaki Harkov, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkov'da nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.


Rusya harkiv Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna-Rusya Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler