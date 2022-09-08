Rus güçlerinden Harkov'a roketli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a roketlerle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'nın Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin çoklu roketatar sistemiyle Harkov'un iki merkez ilçesine saldırı düzenlediğini belirtti.
Ihor Terekhov, atılan roketlerin Sanayi ve Nemişliyanski ilçelerine düştüğünü ifade ederek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Nemişliyanski ilçesine atılan roketin bölgedeki ana caddeye düştüğü, yolda çukur oluştuğu görüldü.
Çevredeki bir okul ve bazı binaların camları kırılırken Ukrayna polisi, olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan Rus güçlerinin gece de Harkov'a 5 ayrı füze saldırısı düzenlediği, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor. Saldırılar nedeniyle Harkov'da nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.
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