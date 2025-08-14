Rus güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

2017’de “Rusya Güzellik Yarışması”nda ikinci olan ve aynı yıl “Miss Universe” (Kâinat Güzeli) yarışmasına katılan Ksenia Aleksandrova, Tver bölgesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Telegram kanalı Baza’nın aktardığına göre, kaza Temmuz ayında meydana geldi. Aniden yola fırlayan bir geyik, içinde Aleksandrova’nın bulunduğu otomobilin ön camını kırarak içeri girdi.
Ön koltukta yolcu olarak bulunan model ağır şekilde yaralandı.
Aleksandrova, kafa travması nedeniyle Sklifosovskiy Araştırma Enstitüsü’nün yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Doktorlar, durumunu stabilize etmeye çalışsa da 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti.