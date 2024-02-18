Rus haber ajansı müdürü Biden'dan röportaj talep etti

Sputnik, RİA Novosti gibi haber kuruluşlarının sahibi ve işletmecisi Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, ABD Başkanı Joe Biden ile röportaj taleplerinin yazılı olarak Beyaz Saray’a iletildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:39
Rus haber ajansı müdürü Biden'dan röportaj talep etti
Abone Ol google-news

Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı tarihi röportajın ardından iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürmek için ABD Başkanı Joe Biden ile bir röportaj talebi gönderdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Kiselev, Biden ile röportaj taleplerinin yazılı olarak Beyaz Saray’a iletildiğini vurgularken, Putin'in Carlson ile yaptığı başarılı röportaj sonrası Biden ile talep ettikleri röportajın iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürmek adına önemli olduğunun altını çizdi.

Göz Atın
Gölge ordu Blackwater'dan Biden'a rest: İşgal edilmekten bıktık

Gölge ordu Blackwater'dan Biden'a rest: İşgal edilmekten bıktık
Ön seçimler başlıyor: Biden’ın ismi o eyalette olmayacak

Ön seçimler başlıyor: Biden’ın ismi o eyalette olmayacak

Kiselev, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerimizin birbirlerini dinleme ve duyma becerisinden yoksun olduğunu görüyor, bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteciye röportaj vermeyi kabul ederek bu konuda değerli bir örnek oluşturduğuna inanıyoruz. Röportajın, Rossiya Segodnya medya grubunun CEO'su olarak şahsım tarafından yapılması, ülkenin en popüler TV kanalı olan Rossiya 1’de pazar günleri sunulan haber analiz programı ‘Vesti Nedeli’de (Haftanın Haberleri) programında yayınlanması planlanıyor"

Beyaz Saray’dan onay gelmesi halinde Biden ile yapılacak röportajın yabancı dillere de çevrilmesi planlanırken, Rus medya grubuna bağlı RIA Novosti ve Sputnik haber ajanslarının internet siteleri dahil olmak üzere uluslararası topluma ulaşılabilecek çok sayıda medya platformu ve sosyal ağda paylaşılması hedefleniyor.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un Putin ile röportajında bahsi geçen önemli konu başlıkları ve röportajın ulaştığı izleyici sayısına dikkat çeken Kiselev, Beyaz Saray'dan yanıt beklediklerine vurgu yaptığı açıklamasını, “Genel olarak iyi bir şekilde ABD Başkanı Biden'ın tüm bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Beyaz Saray için en iyi ve en görkemli seçenek bir Rus gazeteciyle aynı şekilde röportaj yapmak olacaktır. Bizde (Rus dilinde) ‘Yaz bülbülü gibi yanıt beklemek’ diye bir deyiş vardır” sözleriyle sonlandırdı.

ABD’li ünlü gazeteci Tucker Carlson, yakın zamanda Putin ile röportaj yapmak için Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret etmişti. Röportaj 9 Şubat gecesi yayınlanırken, iki saat süren söyleşinin önemli bir bölümü Ukrayna ihtilafı ve Rusya'nın ABD, NATO ve Batı ile ilişkilerine ayrılmıştı. Carlson’un Rus liderle gerçekleştirdiği röportajı X sosyal ağında 200 milyondan fazla izlendi.


Rus haberleri haber haberleri ajans haberleri Rossiya Segodnya haberleri Joe Biden haberleri Röportaj haberleri

İlgili Haberler

Rus muhalif Navalni'nin cesedi bulundu

Rus muhalif Navalni'nin cesedi bulundu
NASA'dan iş daveti: Mars'ta gibi yaşayacakları arıyoruz

NASA'dan iş daveti: Mars'ta gibi yaşayacakları arıyoruz
Otobanda tamir için durdu: Hayatını kaybetti

Otobanda tamir için durdu: Hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!

5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!

İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!