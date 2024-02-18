Rus muhalif Navalni'nin cesedi bulundu

Rusya lideri Putin'e yönelik muhalefeti ile tanınan Alexei Navalni'nin cesedi, ölümünden yaklaşık 24 saat sonra cezaevinden 55 km uzaklıkta bulundu. Rus basınına konuşan kaynaklar, durumu anlamadıklarını ve Navalni'nin vücüdunda kasılmalara bağlı çürükler olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 16:29
Rus muhalif Navalni'nin cesedi bulundu
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Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin cesedi bulundu. 

Rusya'daki siyasi ve sosyal konular üzerine yayın yapan Novaya Gazeta Europa'da yer alan habere göre, Navalni'nin cesedi tutukluluk süresinin devam ettiği "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen Yamal-Nenets cezaevinden yaklaşık 55 km uzaklıktaki Salehard Hastanesi morgunda bulundu. 

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Novaya Gazeta Europa'ya konuşan kaynaklar, cesedin buraya otopsi için getirildiğini ancak henüz bir inceleme başlatılmadığını belirtti. 

Salehard ambulans servisinde çalışan bir kişi, Navalni'nin cesedinin adli tıp bürosu yerine hastane morguna getirildiğini ve morgun kapısında da iki polisin nöbet tuttuğunu belirtti. Normal şartlarda Yamal-Nenets cezaevinde ölen kişilerin naaşlarının adli tıp bürosuna götürüldüğünü ifade eden ambulan servisi çalışanı, bazı doktorların otopsiyi beklemeleri emrini Moskova'dan aldıklarını ve bazı doktorların ise otopsi yapmayı reddettiklerini iddia etti.

Ambulans servisinden bir başka kaynak ise, Navalni'nin vücudunda çürüklerin olduğunu ancak çürüklerin işkence veya şiddet kaynaklı olmadığını söyledi. Kaynak, çürüklerin sebebinin kasılmalara bağlı olduğunu belirtirken göğsündeki morlukların ise kalp masajı sebebiyle olabileceğine değindi.

Otopsinin henüz yapılmamış olması sebebiyle Navalni'nin kesin ölüm nedenin bilinemediği değerlendirmesinde bulunan kaynak, cesedin henüz ailesine teslim edilmemiş olmasını da bu duruma bağladı. 

Kaynak ayrıca, Salehard'a ulaşım imkanının çok kısıtlı olduğunu ve cesedin en az bir hafta daha teslim edilemeyeceğini ifade etti.


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