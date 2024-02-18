Otobanda tamir için durdu: Hayatını kaybetti

Otobanda aracının tekerleğini tamir etmek için duran kadına araba çarptı, kadın hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:05
Otobanda tamir için durdu: Hayatını kaybetti
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Brezilya'da yaşayan 22 yaşındaki model Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, otoyolda aracının tekerleğini tamir ederken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aracının tekerleğini tamir etmek için duran Oliveira'nın ölümünün, Kamylla ve diğer iki arkadaşının bulunduğu aracın sorun yaşamaya başlamasıyla meydana geldiği açıklandı. Polis, sürücünün ön tekerleklerden birinde bir sorun olduğunu fark ettiğini söyledi. Yapılan incelemede, tekerlekleri yerinde tutan cıvatalardan bazılarının eksik olduğu keşfedildi. 

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Kamylla, tekerleği tamir etmeye başladı ancak sorunu giderirken başka bir aracın kadına çarptığı bilgisi paylaşıldı. 

Hız yaptığı bildirilen aracın sürücüsünün durmadığı ve uzaklaştığı belirtilirken, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 


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