Rus hava üssüne roket saldırısı düzenlendi
Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün kuzeybatısındaki altyapı tesislerine roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Rusya'nın Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin (Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir birim) Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, silahlı militanlar tarafından Suriye'deki Hmeymim hava üssünün kuzeybatısındaki altyapı tesislerine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Oleg Gurinov, "Militanlar Qardaha yerleşimindeki (Hmeymim hava üssünün on kilometre kuzeybatısında) altyapı tesislerine saldırmaya çalıştı. Çoklu fırlatma roket sisteminden bir roket ateşlendi. Kimse yaralanmadı, herhangi bir hasar meydana gelmedi" dedi.
Gurinov, Rus uzlaşı merkezinin "yasadışı silahlı grupların komutanlarına provokasyonlara gelmemeleri ve kontrol ettikleri bölgelerdeki durumu barışçıl yollarla çözme yoluna girmeleri" çağrısında bulundu.
Gurinov, ABD liderliğindeki uluslararası terörle mücadele koalisyonunun Suriye'de "çatışmasızlık protokollerini ve uçuş güvenliğine ilişkin ikili mutabakatı sistematik, kasıtlı ve bariz bir şekilde ihlal etmeye devam ettiğini" söyledi.
Gurinov, İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi de dâhil olmak üzere koalisyona ait insansız hava araçlarının uçuşlarıyla bağlantılı "dokuz ihlal" rapor edildiğini belirtti.
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