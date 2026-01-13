Rus istihbaratı, Bartholomeos’u 'Konstantinopolis Deccali' olarak niteledi

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı.

SVR, Bartholomeos’u “Konstantinopolis Deccali” olarak nitelendirirken, Rus Ortodoks dünyasında “bölünme yaratmaya çalışmakla” suçladı.

SVR açıklamasında ayrıca, Bartholomeos’un bu girişimlerini İngiliz gizli servisinin desteğiyle yürüttüğü iddia edildi.

SVR’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bartholomeos’un “Ortodoks Ukrayna’yı parçaladığı” öne sürülerek, şimdi de hedefini Baltık ülkelerine çevirdiği savunuldu.

Açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi'ne atıfla “Phanar” ifadesi kullanılarak, Baltık ülkelerindeki Ortodoks yapıların Moskova Patrikhanesi’nden koparılıp, “tamamen Fener’in kontrolündeki” kiliselere dönüştürülmek istendiği ileri sürüldü.

“NEO-NAZİLERLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR” İDDİASI

SVR, Bartholomeos’un Litvanya, Letonya ve Estonya’daki Ortodoks kiliselerini Moskova Patrikhanesi’nden koparmak için yerel milliyetçiler ve “neo-Naziler” olarak tanımladığı çevrelerle hareket ettiğini iddia etti.

Açıklamada, din adamlarının ve cemaatlerin “Konstantinopolis’in yapay biçimde oluşturduğu kukla dini yapılara” çekilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

SVR, Bartholomeos’un bir sonraki adım olarak tanınmayan Karadağ Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık (otosefali) vermeyi planladığını da iddia etti. Bu hamlenin, Sırp Ortodoks Kilisesi’ni zayıflatmayı hedeflediği savunuldu.

Açıklamanın sonunda SVR, Bartholomeos’un “kilisenin yaşayan bedenini parçaladığı” iddiasını dile getirirken, Patrik’i “koyun kılığına girmiş, ama içten içe aç kurtlar olan sahte peygamberlere” benzetti.