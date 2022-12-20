Rus istihbaratı belgeleri yayınladı: İngiltere ve Fransa, Finlandiya'dan SSCB'yi vurmak istedi

20 Aralık 2022 Salı, 11:00

Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin gizliliği kaldırılmış arşiv belgeleri kamuoyuna sunuldu.

Belgelerde, İngiltere ve Fransa 1940 başlarında Sovyet-Fin savaşını uzatarak, "zayıflamış SSCB'yi Finlandiya'dan doğru zamanda vurmak ve nüfusunu Sovyetler Birliği'ne karşı kışkırtmak" istediği ifade ediliyor.

RIA'nın aktardığına göre materyaller arasında SSCB NKVD (dış istihbarat servisi) devlet güvenliği merkezi 5. departmanının "İngiltere ve Fransa'nın, Almanya'nın bu ülkeye katılmasını dışlamadan Finlandiya topraklarında SSCB'ye karşı savaş açmak istediklerine dair Çin'den alınan ajan bilgileri hakkındaki" notu da yer alıyor.

Belge 4 Mart 1940 tarihinde, yani Sovyet-Fin "Kış Savaşı"nın hemen sonunda hazırlandığı belirtiliyor.

"İNGİLTERE VE FRANSA SAVAŞIN UZAMASINI İSTEDİ"

Çin'deki bir Sovyet istihbarat kaynağının kaleme aldığı notta, "Fransa ve İngiltere, SSCB'nin gücünü zayıflatmak için savaşın uzun süre devam etmesini çok istiyor" ifadeleri yer alıyor.

Kaynağa göre, Londra ve Paris'in "SSCB'ye karşı Finlandiya topraklarında savaş yürütmek istediği" kaydedildi.

Belgede, İngiltere ve Fransa'nın, Finlandiya savaşını "SSCB'ye karşı kamuoyunu tahrik etmek için bir bahane olarak kullanmaya ve halklarını SSCB'ye yönelik tüm faaliyetlerde hükümetlerini desteklemeye zorlamaya" çalıştığı iddiaları yer alıyor.