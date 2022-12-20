Rus istihbaratı belgeleri yayınladı: İngiltere ve Fransa, Finlandiya'dan SSCB'yi vurmak istedi
Rus Dış İstihbarat Servisi tarafından kamuoyuna sunulan gizliliği kaldırılmış arşiv belgelerinde, İngiltere ve Fransa'nın 1940 yıllarında SSCB'yi Finlandiya topraklarından vurmak istediği yer alıyor.
Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin gizliliği kaldırılmış arşiv belgeleri kamuoyuna sunuldu.
Belgelerde, İngiltere ve Fransa 1940 başlarında Sovyet-Fin savaşını uzatarak, "zayıflamış SSCB'yi Finlandiya'dan doğru zamanda vurmak ve nüfusunu Sovyetler Birliği'ne karşı kışkırtmak" istediği ifade ediliyor.
RIA'nın aktardığına göre materyaller arasında SSCB NKVD (dış istihbarat servisi) devlet güvenliği merkezi 5. departmanının "İngiltere ve Fransa'nın, Almanya'nın bu ülkeye katılmasını dışlamadan Finlandiya topraklarında SSCB'ye karşı savaş açmak istediklerine dair Çin'den alınan ajan bilgileri hakkındaki" notu da yer alıyor.
Belge 4 Mart 1940 tarihinde, yani Sovyet-Fin "Kış Savaşı"nın hemen sonunda hazırlandığı belirtiliyor.
"İNGİLTERE VE FRANSA SAVAŞIN UZAMASINI İSTEDİ"
Çin'deki bir Sovyet istihbarat kaynağının kaleme aldığı notta, "Fransa ve İngiltere, SSCB'nin gücünü zayıflatmak için savaşın uzun süre devam etmesini çok istiyor" ifadeleri yer alıyor.
Kaynağa göre, Londra ve Paris'in "SSCB'ye karşı Finlandiya topraklarında savaş yürütmek istediği" kaydedildi.
Belgede, İngiltere ve Fransa'nın, Finlandiya savaşını "SSCB'ye karşı kamuoyunu tahrik etmek için bir bahane olarak kullanmaya ve halklarını SSCB'ye yönelik tüm faaliyetlerde hükümetlerini desteklemeye zorlamaya" çalıştığı iddiaları yer alıyor.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'