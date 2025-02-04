Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:48

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun önümüzdeki sonbaharda yapılacak olası seçimler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi itibarsızlaştırarak iktidardan uzaklaştırılmasını kolaylaştırmayı düşündüğünü iddia etti.

SVR'ye göre, Batılı yetkililer Zelenski'yi Moskova ile barış görüşmelerinin önünde önemli bir engel olarak gördüklerine inanıyor.

Zelenski, görev süresi geçtiğimiz Mayıs ayında resmen dolmasına rağmen görevde kalmaya devam ediyor. Rusya ile çatışmaların tırmanmasının ardından 2022 yılında ilan edilen sıkıyönetimi gerekçe göstererek istifa etmeyi reddetti ve başkanlık seçimlerini erteledi.

SVR, Batılı liderlerin hem Moskova'yı hem de Kiev'i müzakerelere zorlayarak çatışmayı “dondurmak” istediklerini ancak Zelenski'nin bir engel olarak görüldüğünü söyledi.

“ABD İLE AB HEMFİKİR”

SVR, “Washington ve Brüksel, böyle bir senaryonun uygulanmasının önündeki en büyük engelin, Batılı çevrelerde 'harcanabilir malzeme'den başka bir şey olarak görülmeyen Zelenski olduğu konusunda hemfikir. NATO bile Zelenski'nin zamanının dolduğunu anlıyor” açıklamasında bulundu.

SVR, bu durumu ele almak için, bloğun Ukrayna'da önümüzdeki sonbaharda yapılabileceği söylenen bir sonraki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Zelenski'yi itibarsızlaştırmak için bir kampanya hazırladığını ileri sürdü.

SVR, Batılı yetkililerin Zelenski ve ekibini askeri teçhizat alımı için ayrılan 1,5 milyar dolardan fazla fonun zimmete geçirilmesiyle ilişkilendiren bilgileri yayınlamayı planladıklarını iddia etti.

SVR'ye göre, Zelenski yönetimi, aktif hizmet üyesi olarak listelenmiş 130 bin ölen Ukraynalı askerin maaşlarını başka yere aktarma planlarına dahil oldu.

“AFRİKA'DAKİ SİLAHLI GRUPLARA YASA DIŞI SİLAH SATIŞI”

SVR ayrıca, Zelenski'nin Afrika'daki silahlı gruplara Batı tarafından tedarik edilen silahların yasa dışı satışına karıştığını da iddia etti.

SVR, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin Batı'nın Ukrayna'ya gelecekte vereceği destek konusunda belirsizlik yarattığını ve bunun da Zelenski'nin değiştirilmesi çabalarını hızlandırabileceğini öne sürdü.

SVR'ye göre, NATO'nun daha geniş kapsamlı hedefi, savaş alanındaki durum ne olursa olsun Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir dayanak noktası olarak korumak.