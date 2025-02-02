Zelenski'den ABD ile Rusya'ya çağrı: Biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikeli

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:53

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:53

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki duruma ilişkin Associated Press'e (AP) konuştu.

Rusya'nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda "herhangi bir taviz hakkında" konuşmak istemediğini söyleyen Zelenski, Moskova'nın bunu "sahada üstün olduğu bir dönemde kaybetmek" olarak gördüğü değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "masaya getirebileceğini", bunun için Rusya'ya yönelik yaptırımların ve Ukrayna ordusuna verilen desteğin sürdürülmesinin bir yöntem olarak kullanılabileceğini söyledi.

Trump'ın, ABD ile Rus yetkililerin iletişimde olduğuna yönelik açıklamalarına atıfta bulunan Zelenski, "Onların kendi ilişkileri olabilir ama Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikelidir" ifadesini kullandı.

Zelenski, Trump ile bizzat görüşmesinin önemine değinerek, bu görüşmeyi Avrupa'daki yetkililerin de istediğini belirtti. Trump ile görüşmesinin ardından, Ruslar ile görüşme yapılması gerektiğini dile getiren Zelenski, burada ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nden yetkililerinin de olmasını istediğine dikkati çekti.

Zelenski, ülkesinin NATO'ya üyelik isteğine ve bunun önemi ile faydalarına atıfta bulunarak, Fransa'nın Avrupa güçlerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi önerisinin şekillenmekte olduğunu ancak bu güçlerin işlevi ve yapabilecekleri konusunda hala birçok soru işareti bulunduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'nın savaş nedeniyle 100 yıl geriye gittiği yönündeki ifadelerine ilişkin Zelenski, Rubio'yu ülkesini ziyaret etmeye ve "Ruslar'ın ne yaptığını görmeye" çağırdı.