Kiev'deki Zelenski yönetiminin “Londra’nın kontrolünde” hareket ettiğini iddia eden Bortnikov, “Batı, yeni bir dünya düzeninin doğmasını engellemek için Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da istikrarsızlık yaratıyor. NATO’nun parmağı olmayan hiçbir kriz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Rus istihbarat şefi, ayrıca İngiltere’nin Rusya ile Avrupa’yı doğrudan savaşa sürüklemeye çalıştığını öne sürerek, “Böyle bir çatışmanın sonucu Avrupa için felaket olur,” uyarısında bulundu.

FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov

Bortnikov, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Güvenlik Birimleri ve Özel Servisler Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

"SABOTAJ HAZIRLIĞINDALAR"

Burada yaptığı konuşmada Bortnikov, Kiev yönetiminin İngiltere'nin kontrolünde olduğunu savunarak şunları ifade etti:

Elde ettiğimiz bilgilere göre, Rus topraklarında terör eylemleri ve sabotajlar, İngiliz istihbarat servislerinin himayesinde gerçekleştiriliyor. MI6, Ukraynalı sabotaj gruplarının, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları ile Rus bölgelerine ve kritik öneme sahip altyapıya yönelik saldırılarını planlıyor. İngilizlerin Ukrayna istihbaratıyla birlikte TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğuna dair bilgi var.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında Rus topraklarına saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Bortnikov, İngiltere'nin müzakereleri engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

"ÇATIŞMANIN SONUCU FECİ OLUR"

Bortnikov, İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya ile savaşa itme niyetinde olduğunu savunarak, "Avrupa ile Rusya arasında olası bir çatışmanın sonuçları çok feci olabilir" dedi.

NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirme yönünde siyaset izlediğini belirten Bortnikov, bunun BDT ülkelerinde çeşitli projeler adı altında devam ettiğini söyledi.

Aleksandr Bortnikov, Rus İHA'ların Avrupa Birliği ülkelerinin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olayın arkasında NATO'nun olduğunu iddia etti.

Çok sayıda yabancı özel askeri şirketin, IŞİD terör örgütünün Afganistan'daki Horasan vilayeti yapılanmasına destek sağladığını ileri süren Bortnikov, bunun BDT sınırlarının zayıflatılması için yapıldığını savundu.