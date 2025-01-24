Rus istihbaratından Ortadoğu çıkışı: Türkiye bunun farkında

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:25

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:25

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya'nın Ortadoğu'da son derece etkili bir oyuncu olmaya devam ettiğini ve Arap dünyası ülkeleri ile Türkiye'nin de bunu anladığını, dolayısıyla Moskova'nın bölgedeki konumunda bir kayıp olmadığını söyledi.

Narışkin, “Hayır, kesinlikle değil. Rusya Ortadoğu'da çok etkili bir oyuncu ve Arap dünyası ülkeleri ile Türkiye bunun farkında. Dolayısıyla Rusya'nın Ortadoğu'daki konumunda bir kayıp söz konusu değil” dedi.

“ABD KÜRESEL HAKİMİYETİNİ KAYBEDİYOR”

Narışkin'e göre, ABD küresel hakim konumunu kaybediyor ve bu durum Batılı elitleri uluslar arasında yeni silahlı çatışmaları körüklemeye sevk edebilir.

ABD'nin “giderek küçüldüğünü ve kontrolü kaybettiğini” söyleyen Narışkin, bazı etkili isimlerin kendi çıkarlarına hizmet etmek için uluslararası çatışmaları tetiklemeye çalışabileceğini savundu.

2025 yılında küresel durumun istikrarsız kalacağını öngörerek bölgesel ve küresel oyuncuların sağduyulu olması gerektiğini belirten Narışkin, pek çok şeyin bu aktörlerin uygulayacağı rasyonalite ve itidale bağlı olduğunu kaydetti.

“ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞ, KARMAŞIK VE RİSKLERLE DOLU”

Narışkin, yeni ve daha adil çok kutuplu bir dünya düzenine geçişin “karmaşık ve risklerle dolu” olduğunu ancak yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmasının ekonomik kalkınma ve küresel güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Narışkin ayrıca, yeni bir pan-Avrasya güvenlik düzenlemesinin dünyayı bir bütün olarak daha istikrarlı hale getireceğini de sözlerine ekledi.