Rus istihbaratından Zelenski iddiası: Batı, gözden çıkarmaya hazırlanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'yi Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yerine geçecek uygun bir aday olarak gördüğünü ileri sürdü.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'yi Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yerine geçecek uygun bir aday olarak gördüğünü öne sürdü.
SVR, Batı'nın Zelenski'yi "gözden çıkarmaya" hazırlandığına inanıyor.
SVR, "SVR'ye ulaşan bilgilere göre, Washington ve uyduları, Zelenski'nin meşruiyetinin tamamen Batı desteğine bağlı olduğu 20 Mayıs'tan sonra gelişen durumdan memnunlar" açıklamasında bulundu.
Zelenski'nin bağımsızlığını kaybettiğini ileri süren SVR, Zelenski'nin ABD'deki elitlerin elinde "kısa bir tasmaya bağlı" olduğunu iddia etti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, 8 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'nin görevden alındığını duyurdu.
Görevden alınan Zalujni'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy getirildi.
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