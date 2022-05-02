Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi

Ukrayna’da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi. Hemşirenin eşinin kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:43
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart’ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv’deki hastanede evlendi.

Hemşire olan Oksana’nın hastanede eşi Viktor’un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

2 BACAĞINI VE PARMAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Oksana’ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro’ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi. Patlamada Oksana’nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi.


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