Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi
Ukrayna’da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi. Hemşirenin eşinin kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart’ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv’deki hastanede evlendi.
Hemşire olan Oksana’nın hastanede eşi Viktor’un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.
2 BACAĞINI VE PARMAKLARINI KAYBETMİŞTİ
Oksana’ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro’ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi. Patlamada Oksana’nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi.
Mayın sonucu bacağını kaybetmişti, hastanede evlendi— Cumhuriyet Yaşam (@CumhuriyetYasam) May 2, 2022
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