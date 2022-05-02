Rusya'da alevler söndürülemiyor: Bir kentte OHAL ilan edildi
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ın kırsal alanlarında çıkan orman yangınları nedeniyle Minusinsk kentinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Rusya'nın Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde geçtiğimiz aylarda başlayan lokal yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, Krasnoyarsk bölgesindeki yangınlar kontrol edilemez hale geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kırsal bölgelerdeki orman yangınlarının büyüdüğünü duyurarak, "Bugün, Krasnoyarsk bölgesindeki Minusinsk kentindeki orman yangınları Znamenka, Ozero Tagarskoye ve Lugavskoye köylerinin yerleşim alanlarına yayıldı. Şu ana kadar ölü ve yaralı kaydedilmedi. Ön bilgilere göre orman yangınları 250 hektarlık alana yayıldı. Yangını söndürmek için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 235 personel 61 teçhizat ile görev yapıyor" açıklamasında bulundu.
OHAL İLAN EDİLDİ
Açıklamanın devamında Minusinsk kentinde olağanüstü hal (OHAL) ilan
edildiği bildirilerek, "Minusinsk, Ozera Tagarskoye ve Lugavskoye köylerindeki
orman yangınları ile bağlantılı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Minusinsk
bölge başkanlığı, olağanüstü hal uygulanması kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.
TAHLİYELERE HAZIRLANILIYOR
Minusinsk bölge idaresi tarafından
yapılan bir başka açıklamada Minusinsk, Ozera Tagarskoye ve Lugavskoye
köylerindeki sakinlerin tahliye edileceği ve bunun için tahliye otobüslerinin
hazırlandığı belirtildi. Köy sakinlerinin ise Selivanikha köyünde kurulacak olan
geçici yaşam alanlarına aktarılacağı ifade edildi. Öte yandan, bölgedeki bazı
evlerin alevlerin arasında kaldığı, otluk alanlarda da yangın çıktığı ve büyüyen
alevlere helikopterler ile de müdahale edildiği öğrenildi.
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