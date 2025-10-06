Rus medya patronunun gizemli ölümü: 'Kremlin’in gizli servetini bilen isimdi'

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Sovyet döneminin en önemli medya organlarından Pravda gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yayın grubunun başkanı 87 yaşındaki Vyacheslav Leontyev, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Polis, olayın kaza, intihar veya cinayet olabileceğini belirterek soruşturma başlattı.

“KREMLİN'İN GİZLİ SERVETİNİ BİLEN İSİMDİ”

Cumartesi akşamı Molodogvardeyskaya Caddesi üzerindeki evinin penceresinden yaklaşık 21 metre yükseklikten düşen Leontyev, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kremlin karşıtı Rus gazeteci Andrey Malgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pencereden düşüşler devam ediyor. Leontyev de pencereden düştü. Cesedi evinin yakınında bulundu” ifadelerini kullandı.

Malgin, Leontyev’i yakından tanıdığını belirterek, “O, adeta yeraltı milyoneri gibiydi. ‘Partinin parası’ hakkında çok şey biliyordu. Pravda Yayın Grubu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin en kârlı kurumuydu” dedi.

SOVYETLER'İN “HAKİKAT” GAZETESİ

“Pravda” (Hakikat), Sovyetler Birliği döneminde Komünist Partisi’nin resmî yayın organı olarak biliniyordu.

Leontyev, 1991’de Sovyetler’in dağılmasının ardından da gazeteyi yöneten isimler arasında kalmış, basın dünyasında partiyle bağlantılı ekonomik ağları bilen nadir kişilerden biri olarak anılmıştı.

RUSYA'DA ‘PENCERE ÖLÜMLERİ’ ZİNCİRİ

Leontyev’in ölümü, Rusya’da son yıllarda artan “pencereden düşme vakaları” zincirine bir yenisini ekledi.

Ukrayna savaşının hemen öncesinde ve sonrasında, çok sayıda enerji şirketi yöneticisi, oligark ve üst düzey yetkili benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Kimi zehirlenerek, kimi vurularak, kimisi de “kazara” yüksekten düşerek ölmüştü.

Ancak bu ölümlerin birçoğu, Kremlin politikalarına eleştirel yaklaşan veya Putin’e yakın çevrelerle çıkar çatışması yaşayan isimlerle ilişkilendiriliyor.

Rus makamları, Leontyev’in ölümüne dair şu ana kadar bir açıklama yapmadı.