Rus muhalif lider Navalni'nin avukatına gözaltı

Rus muhalif lider Navalni'nin avukatı "kamu düzenini ihlal" gerekçesiyle gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:14
Rus muhalif lider Navalni'nin avukatına gözaltı
Abone Ol google-news

Cezaevindeyken öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin avukatı Dubkov Moskova'da tutuklandı. 

47 yaşındaki Rus muhalif Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki ceza kolonisinde hayatını kaybetti. Navalni'nin ölüm belgesinde "doğal ölüm" yazıyor ancak ailesi, yakınları ve destekçileri Navalni'nin öldürüldüğüne inanıyor. 

Rusya'nın son bağımsız haber kaynaklarından biri olan Novaya Gazeta'nın bildirdiğine göre, Vasily Dubkov'un gözaltına alınması "kamu düzenini ihlal etme" nedeniyle. 

Rus yetkililer, Dubkov'un tutuklandığını henüz doğrulamadı.


aleksey navalni haberleri avukat haberleri gözaltı haberleri Rus haberleri

İlgili Haberler

Gazze oturumunda atışma: Temsilciler karşı karşıya geldi

Gazze oturumunda atışma: Temsilciler karşı karşıya geldi
Fransa 3 bin Euro maaşla tarım işçisi arıyor

Fransa 3 bin Euro maaşla tarım işçisi arıyor
Çöp torbalarından çıktı: 1086 insan kalıntısı

Çöp torbalarından çıktı: 1086 insan kalıntısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü
Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı

Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…

yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Beni engellediğini itiraf etti...'

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Beni engellediğini itiraf etti...'
Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?