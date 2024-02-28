Rus muhalif lider Navalni'nin avukatına gözaltı
Rus muhalif lider Navalni'nin avukatı "kamu düzenini ihlal" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Cezaevindeyken öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin avukatı Dubkov Moskova'da tutuklandı.
47 yaşındaki Rus muhalif Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki ceza kolonisinde hayatını kaybetti. Navalni'nin ölüm belgesinde "doğal ölüm" yazıyor ancak ailesi, yakınları ve destekçileri Navalni'nin öldürüldüğüne inanıyor.
Rusya'nın son bağımsız haber kaynaklarından biri olan Novaya Gazeta'nın bildirdiğine göre, Vasily Dubkov'un gözaltına alınması "kamu düzenini ihlal etme" nedeniyle.
Rus yetkililer, Dubkov'un tutuklandığını henüz doğrulamadı.
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