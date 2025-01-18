Rus muhalif Navalnıy'nın avukatlarına hapis cezası
Rusya'da geçen yıl cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın üç avukatı, "aşırılıkçı topluluğa katıldıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın Vladimir bölgesindeki Petuşinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Navalnıy'nın avukatları Vadim Kobzev, Aleksey Liptser ve İgor Sergunin, aşırılıkçı topluluğa üye olmaktan suçlu bulundu.
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Sergunin'e 3,5 yıl ceza verilirken suçlamaları reddeden Liptser 5, Kobzev 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Navalnıy'nın diğer iki avukatı Olga Mihaylova ve Aleksandr Fedulov'un da benzer suçlamayla gıyaplarında tutuklama kararı verilerek arananlar listesine alındı.
Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.
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