Rusya'nın uluslararası rezervlerinde dikkat çeken düşüş!
Rusya'nın uluslararası rezervleri aralık ayında düşüş kaydetti. Merkez Bankası verileri, rezervlerdeki gerilemeyi ortaya koydu.
Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ocak itibarıyla 616,5 milyar dolardan 609 milyar dolara düştü. Bu, yüzde 1,2'lik bir azalmaya işaret ediyor.
Rusya’nın uluslararası rezervleri; döviz, altın ve diğer varlıkları kapsayan ve hem Merkez Bankası hem de hükümet tarafından yönetilen kaynaklardan oluşuyor.
Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu.
Ayrıca, Temmuz 2024'te altının rezervlerdeki payı yüzde 29,8'e ulaşarak Şubat 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi görmüştü.
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