Rus oligarklar Türkiye'ye yatırım yapacak iddiası
Ukrayna işgali başladığından beri Batı Blok'u Rusya'ya ve Rus lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarklara yaptırım uyguluyor. Bu oligarklar, yatını Türkiye'ye getiren Abramoviç gibi mallarını Batı'nın yaptırımlarına katılmayan ülkelere kaçırıyor. Dış basında, Abramoviç'in ve diğer Rus oligarkların, yatırımlarını Türkiye gibi ülkelere kaydırabileceği konuşuluyor.
Batı'nın yaptırımlarla hedef tahtasına oturttuğu Rus oligarklar, mallarını Batılı ülkelerden yaptırımlara katılmayan ülkelere kaydırmaya çalışıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
Yabancı medyada, birkaç gün önce lüks yatını Türk kıyılarına demirleyen Abramoviç ve diğer Rus oligarklar ile ilgili yeni bir iddia konuşuluyor. Sözcü'nün Reuters'ten aktardığını göre, oligarklar, yatırımlarını Türkiye'ye taşımayı düşünüyor.
TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ALAN
Söz konusu iddialara göre, Rus oligarklar, Türkiye’nin yaptırımlara katılmadıkları gerekçesiyle Türkiye’ye yatırım yapma fırsatları arıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını eleştiren ama yaptırımlara katılmayan Türkiye’nin bu sayede Rus oligarklar için yatırım yapmak ve malvarlıklarını korumak için güvenli bir alan oluşturabileceği öne sürülüyor.
Reuters’a konuşan bir yetkili ise, “Abramoviç ve diğer zengin Ruslar, her yerde kendilerine yaptırım uygulandığı için Türkiye’ye yatırım yapmaya ilgililer. Burada, biraz iş yapmak ve bazı varlıklar satın almak istiyorlar” dedi.
Aynı kaynaklar Abramoviç’in Türkiye’de başka varlıklarının da olduğunu dile getiriyor.
TÜRKİYE OLİGARKLARIN YATIRIM YAPMASINI İSTİYOR
Diğer yandan Reuters’a konuşan Ankara’dan bir yetkili ise, “Türkiye şu an yaptırımlara katılmayı düşünmüyor ve Rusların Türkiye'de satın alım ve yatırım yapmasını istiyor. Oligarkların paralarının Türkiye’ye getirilmesi konusunda çok hassas davranıyoruz” dedi.
Türk Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından ile Abramoviç'ten veya diğer Rus oligarklardan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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