Rus ordusuna malzeme üreten fabrikada patlama

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:56

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:56

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın savunma şirketi Rostec'in bir parçası olarak Rus ordusu için gece görüş cihazları ve dürbünler üreten Zagorsk Optik-Mekanik Fabrikası (ZOMZ)'nda patlama yaşandığını açıkladı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması nedeniyle patlamanın gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Moskova Bölge'sinde yaşanan patlama nedeniyle 2'si durumu ağır olmak üzere toplam 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.