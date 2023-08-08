Rusya, Donetsk'i vurdu: 7 ölü 67 yaralı

Rusya, Donetsk bölgesinde bulunan Pokrovsk kentini hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucunda 7 kişinin öldüğünü ve 67 kişinin yaralandığını açıkladı.

DHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:16
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Rusya'nın, Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pokrovsk’ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'nın "sıradan bir konut binasını" vurduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

Donetsk bölge başkanı Pavlo Kirilenko, saldırının "özel sektör konut binasına, bir otele, yemekhanelere, mağazalara ve idari binalara" zarar verdiğini söyledi.


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