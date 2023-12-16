Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill arananlar listesine alındı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’i arananlar listesine dahil etti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, hakkında arama kararı alınan Patrik Kirill’in, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına tecavüzle suçlandığını bildirdi.
Sputnik'in aktardığına göre, Kirill’in, Ukrayna’ya gelmesi durumunda gözaltına alınacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Patrik Kirill için mahkemede tutuklama emrinin çıkarıldığı ifade edildi.
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