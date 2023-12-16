Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill arananlar listesine alındı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’i arananlar listesine dahil etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:59
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill arananlar listesine alındı
Abone Ol google-news

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, hakkında arama kararı alınan Patrik Kirill’in, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına tecavüzle suçlandığını bildirdi. 

Sputnik'in aktardığına göre, Kirill’in, Ukrayna’ya gelmesi durumunda gözaltına alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Patrik Kirill için mahkemede tutuklama emrinin çıkarıldığı ifade edildi.


Ukrayna Ukrayna-Rusya savaşı

İlgili Haberler

Macaristan'dan Ukrayna yönelik yardım fonuna veto

Macaristan'dan Ukrayna yönelik yardım fonuna veto
AB liderleri Belçika’da: Gündem 'Gazze ve Ukrayna'

AB liderleri Belçika’da: Gündem 'Gazze ve Ukrayna'
Avustralya'dan Ukrayna hamlesi: Genişletme kararı aldı

Avustralya'dan Ukrayna hamlesi: Genişletme kararı aldı

En Çok Okunan Haberler