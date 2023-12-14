AB liderleri Belçika’da: Gündem 'Gazze ve Ukrayna'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:20

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:20

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri bugün Belçika’da bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün “Önümüzde çok önemli bir Avrupa Konseyi var. Şimdi karar alma zamanı. Hepinizi uzlaşı ruhu ve kolektif sorumluluk bilinciyle, birliğin çıkar ve değerlerini ön planda tutarak konseye çağırıyorum” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından konseye katılan liderler başkent Brüksel’de, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler, genişleme, AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin orta vadede gözden geçirilmesi ile güvenlik ve savunma konularını ele aldı.

GÜNDEMDE “UKRAYNA’YA 50 MİLYAR EUROLUK YARDIM” VAR

AB Konseyi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşının ardından Ukrayna’ya verilen maddi, askeri ve insani desteğin devamı masaya yatırıldı. Ayrıca liderler, AB’nin Ukrayna’ya yönelik taahhütleri ile Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarı için 50 milyar euroluk desteğin sağlanmasını içeren anlaşma da dahil olmak üzere ülkeye nasıl sürekli ve kalıcı destek sağlanabileceğini de ele aldı.

LİDERLER, GAZZE ŞERİDİ’NDE İNSANİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Brüksel’de toplanan AB üyeleri, Gazze Şeridi’ndeki acil güvenlik ve insani durum da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Liderler, daha önceki görüşmelerini temel alarak bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için nasıl çalışılacağını ve 2 devletli çözüme dayalı barış ihtimallerini masaya yatırdı.

AB GENİŞLEME POLİTİKASI ELE ALINDI

AB üyesi ülkelerin liderleri, 12 Aralık’ta onaylanan ve aday ülkeler ile üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa yolundaki ilerlemelerini değerlendiren konseyin genişlemeye ilişkin sonuçlarını değerlendirdi.

KONSEYDE GÜVENLİK VE SAVUNMANIN NASIL GÜÇLENDİRİLECEĞİ TARTIŞILDI

AB Konseyi’nde ayrıca, küresel istikrarsızlık, stratejik rekabet ve güvenlik tehditleri bağlamında AB’de güvenlik ve savunmanın nasıl güçlendirileceği tartışıldı. Liderler, AB’nin savunma hazırlığının nasıl artırılabileceğini görüşerek, savunma için bir iç pazar oluşturulması yönünde çalışmaları ele aldı.

Dünyada artan Müslüman karşıtlığını da masa yatıran AB liderleri, her türlü nefret, antisemitizm, hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını ele aldı.