Rus saldırıları nedeniyle 9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.
UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.
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