Rus saldırısında Baykar’ın Ukrayna’daki tesisi hedef alındı

Lviv Şehir Meclisi üyesi İgor Zinkevich, Türk savunma şirketi Baykar’ın Ukrayna’daki üretim tesisinin Rus saldırısında ağır hasar gördüğünü duyurdu. Bu, son altı ayda fabrikanın hedef alındığı dördüncü saldırı oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Baykar’a ait olduğu iddia edilen fabrikanın çatısına füze isabet ettiği ve güçlü patlama ile yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

İgor Zinkevich, saldırıda iki doğrudan vuruş kaydedildiğini ve üretim kapasitesinin ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

AÇILIŞA SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Zinkevich’e göre Baykar, önceki saldırılara rağmen yatırımlarını sürdürdü, personel eğitimini tamamladı ve tesisin çoğu üretim hattı neredeyse hazır hale geldi. Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, geçen yıl yaptığı açıklamada Ukrayna’daki fabrikanın 2025 Ağustos’ta açılacağını duyurmuştu.

X'te yer alan Clash Report adlı hesap, fabrikanın tasarımına ait bir render paylaşarak, vurulan yapının Baykar tesisine benzediğini ileri sürdü. Baykar’dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NEW: Last night, Bayraktar factory in Kyiv was hit with two Russian strikes; causing serious damage.



Despite the war and previous attacks, the company had invested tens of millions, trained staff, and nearly completed production facilities.



This marks the fourth strike on the… pic.twitter.com/XVfKvlG8H6 — Clash Report (@clashreport) August 28, 2025

SALDIRILARDA AĞIR BİLANÇO

Rusya’nın 28 Ağustos gecesi gerçekleştirdiği kombine füze saldırılarında yalnızca başkentte 16 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda toplam 629 hava hedefi fırlatıldığını bildirdi.

Saldırıda Baykar’ın yanı sıra Ukraynalı şirketlerin tesisleri de zarar gördü.

Etkilenenler arasında, Estonyalı girişimci Ragnar Sass’a ait LIFT99 kuluçka merkezindeki IT firması FRACTAL’ın ofisi ve “Nova Poshta” kargo şirketinin bir dağıtım merkezi de bulunuyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Kinjal hipersonik füzeler dahil yüksek hassasiyetli silahlarla askeri sanayi işletmeleri ve hava üslerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu gece Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğu aktarılan açıklamada, "Rus ordusu, Kinjal hipersonik aerobalistik füzeler dahil olmak üzere havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ve askeri hava üslerine yönelik grup saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedeflerine ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğuna işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 153 yerin ateş altına alındığı, hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait bir adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.