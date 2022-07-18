Rus savaş gemileri, Cezayir limanına demir attı
Rusya'ya ait 2 savaş gemisi, Cezayir limanına demir attı.
Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasından iki savaş gemisi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirme amacıyla Cezayir limanına demirledi.
Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Rus Donanmasına ait Karadeniz Filosuna ait savaş gemileri, hidrografik gemisi (KILDIN) ile petrol tanker gemisi (Vice-amiral PAROMOV) Cezayir limanına yanaştı" ifadesi kullanıldı.
Söz konusu gemilerin iki gün boyunca Cezayir limanında kalacakları belirtilen açıklamada, "İki ordu arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra, Cezayir donanması ile Rus donanması arasındaki ikili askeri iş birliği ilişkilerini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
Rus ve Cezayir savaş gemileri geçen kasım ayında, Akdeniz sularında çeşitli taktik ve önleme tatbikatlarını içeren ortak deniz manevraları gerçekleştirmişti.
Cezayir, Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri ve aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.
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