Rus savaş gemileri, Venezuela'ya geldi

Rus Kuzey Filosuna ait 2 geminin, Venezuela'nın kuzeyindeki limana demir attığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:05
Rus savaş gemileri, Venezuela'ya geldi
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Rus Tass haber ajansına göre, Kuzey Filosundan yapılan açıklamada, filodan 2 geminin Atlantik Okyanusu'nda talim yaptığı ifade edildi.

Açıklamada talimlerin ardından 2 geminin Venezuela'daki La Guaira Limanı'na demir attığı ve burada "birkaç gün kalacağı" kaydedildi.

Gemilerin daha sonra Atlantik Okyanusu'ndaki görevine devam edeceği belirtilen açıklamada, 17 Mayıs'ta yolculuğa çıkan gemilerin, görevlerinden birinin "işlevsel olarak önemli olan, okyanusun uzak bölgelerinde Rus donanmasının varlığını göstermek" olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, gemilerin karşılanma töreninin "tüm alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirme arzusunu gösteren Rusya-Venezuela arasındaki dostluğun en belirgin sembolü" olduğunu söyledi.


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