Rus savaş uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 uçağının eğitim görevi sırasında Kuzey Osetya dağlarında düştüğü, mürettebatın kazada hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 uçağının eğitim görevi sırasında Kuzey Osetya dağlarında düştüğünü, mürettebatın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Uçak yerleşim olmayan bir bölgeye düştü. Yerde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Mürettebat öldü" denildi.
Yetkililer, TASS'a yaptıkları açıklamada uçakta iki pilotun bulunduğunu söyledi.
Kazanın ilk nedeninin teknik bir arıza olduğu düşünülüyor.
Savunma Bakanlığı, kaza bölgesine bir Havacılık ve Uzay Kuvvetleri komisyonunun gönderildiğini söyledi.
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