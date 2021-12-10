Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip

10 Aralık 2021 Cuma, 12:55

Rusya, Fransız ve ABD savaş uçaklarının, ülkenin sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü” denildi.