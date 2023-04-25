Rus tahılının ihracatında Türk bankalı çözüm

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:43

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracının yaptırım listesinde olmamasına rağmen Batılı ülkelere ödeme ve sigorta sorunları nedeniyle gerçekleşemediğini belirterek, Türk bankalarının bu süreçte devreye girmesi için bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Rusya, Çavuşoğlu'nun değindiği konuları da içeren sorunların giderilmemesi halinde Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını Mayıs ortasından itibaren uzatmayacağını açıklamıştı.

Çavuşoğlu TV100'de dün akşam katıldığı programda, "Rusya tahıl ve gübre ihraç ediyor. Biz alıyoruz yeniden ihracını yapıyoruz... Ama Rusya başka ülkelere, Batılı ülkelere satamıyor... gemilerin limana erişimleri yok, sigorta şirketleri zorluk çıakrıyor, üçüncü olarak da sattınız ödeme ne ile olacak SWIFT sisteminden çıkardınız" dedi ve ekledi:

"En son BM genel sekreterinin bir teklifi oldu: 'Türkiye'den bankalar (bu konuda) yardımcı olabilir mi' diye. Bankalarımızın da herhangi bir yaptırım ya da zorlukla karşılaşmayacağına dair bir taahhüt almamız lazım"

Çavuşoğlu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve BM'nin bunun üzerine çalıştığını belirterek, Amerikalı ve İngiliz mevkidaşları ile de bu konuyu görüştüğünü söyledi.