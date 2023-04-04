Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:59
Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında geldiği Belçika´nın başkenti Brüksel´de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.

Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart" açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu isveç tobias billström

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