Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında geldiği Belçika´nın başkenti Brüksel´de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.
Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart" açıklamasında bulundu.
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