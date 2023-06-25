Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü

Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:03

Güncelleme: 25.06.2023 - 09:03

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

