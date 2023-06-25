Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:03
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü
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Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.


Rus lazkiye

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