Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi

Estonya üzerinde Rus istihbarat uçağı ile Fransız savaş uçağı karşı karşıya geldi. NATO hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Fransız savaş uçağı, Rus uçağına önleme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:58
Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Abone Ol google-news

Rus ve Fransız uçakları Estonya hava sahasında karşı karşıya geldi. Havada sıcak dakikalar yaşandı. Estonya'da Rus ve Fransız uçaklarının yakın temasa geçmeleri kaydedildi.

Yeniçağ'ın aktardığına göre, Rusya'ya ait IL-20 tipi keşif uçağı Estonya üzerinde gözetim uçuşu yaptığı sırada Fransa'ya ait Mirage 2000 tipi iki savaş uçağı önleme yapmak için havalandı. Fransız savaş uçakları kısa sürede Rus istihbarat uçağının bulunduğu bölgeye ulaştı.

NATO hava sahası olması gerekçesiyle Fransız savaş uçağı, Rus uçağına önleme yaptı. Bu anlar havadaki diğer Mirage'ın pilotu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fransız uçaklarının müdahalesinin ardından Rus istihbarat uçağı geri döndü.


Rusya haberleri fransa haberleri

İlgili Haberler

Rus vekilden Fransa'ya sert uyarı: İşgalci sayarız

Rus vekilden Fransa'ya sert uyarı: İşgalci sayarız
Fransa'da kürtaj anayasal güvence altına alındı: Tasarı kabul edildi

Fransa'da kürtaj anayasal güvence altına alındı: Tasarı kabul edildi
Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor

Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'li belediye başkanı yanındaydı... Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!

MHP'li belediye başkanı yanındaydı... Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor

Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor
İstanbul, İzmir ve Ankara'yı geride bıraktılar! Konut fiyatlarında yangın küçük şehirlere de sıçradı

İstanbul, İzmir ve Ankara'yı geride bıraktılar! Konut fiyatlarında yangın küçük şehirlere de sıçradı
Prenses Kate kayıplara karıştı!

Prenses Kate kayıplara karıştı!
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'
Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?