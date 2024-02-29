Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Estonya üzerinde Rus istihbarat uçağı ile Fransız savaş uçağı karşı karşıya geldi. NATO hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Fransız savaş uçağı, Rus uçağına önleme yaptı.
Rus ve Fransız uçakları Estonya hava sahasında karşı karşıya geldi. Havada sıcak dakikalar yaşandı. Estonya'da Rus ve Fransız uçaklarının yakın temasa geçmeleri kaydedildi.
Yeniçağ'ın aktardığına göre, Rusya'ya ait IL-20 tipi keşif uçağı Estonya üzerinde gözetim uçuşu yaptığı sırada Fransa'ya ait Mirage 2000 tipi iki savaş uçağı önleme yapmak için havalandı. Fransız savaş uçakları kısa sürede Rus istihbarat uçağının bulunduğu bölgeye ulaştı.
NATO hava sahası olması gerekçesiyle Fransız savaş uçağı, Rus uçağına önleme yaptı. Bu anlar havadaki diğer Mirage'ın pilotu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Fransız uçaklarının müdahalesinin ardından Rus istihbarat uçağı geri döndü.
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