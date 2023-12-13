Rus ve İsrailli güvenlik yetkileri arasında 'Gazze' görüşmesi
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.
Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Patruşev ve Hanegbi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, görüşmede, "Filistin-İsrail meselesinin devam ettiği bölgedeki durum, özellikle de Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların" ele alındığı belirtildi.
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