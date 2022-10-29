Rus yetkili: 'ABD'nin nükleer hamlesi nükleer eşiği düşürecek'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, ABD'nin Avrupa'da yeni nükleer bombalar konuşlandırarak nükleer eşiği düşürdüğünü öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Aleksander Gruşko, ABD'nin nükleer bomba hamlesinin Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Gruşko yaptığı açıklamada, ABD'nin modernize edilmiş B61 taktik nükleer silahlarının Avrupa'daki NATO üslerinde hızla konuşlandırılmasının "nükleer eşiği" düşüreceğini ve Rusya'nın askeri planlamasında bu hamleyi dikkate alacağını ifade etti.
Reuters'ın haberine göre, Gruşko, "ABD bunları modernize ediyor, isabet oranlarını arttırıyor ve nükleer yükün gücünü azaltıyor, yani bu silahları 'savaş alanı silahlarına' dönüştürüyor ve böylece nükleer eşiği düşürüyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko devlet haber ajansı RIA'ya verdiği demeçte "Avrupa'da bulunan serbest düşüşlü bombaları, nükleer silahları modernize etme planlarını görmezden gelemeyiz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, iki Soğuk Savaş süper gücünün nükleer savaşa en çok yaklaştığı 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana Moskova ile Batı arasındaki en ciddi çatışmayı tetikledi.
Rusya'nın yaklaşık iki bin adet çalışır durumda taktik nükleer silahı bulunurken, ABD'nin yarısı İtalya, Almanya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'daki üslerde olmak üzere yaklaşık iki yüz adet bu tür silahı bulunuyor.
Politico'nun haberine göre ABD kapalı bir NATO toplantısında B61'in modernize edilmiş bir versiyonu olan B61-12'nin konuşlandırılmasını hızlandıracağını ve yeni silahların planlanandan birkaç ay önce Aralık ayında Avrupa'daki üslere ulaşacağını söyledi.
Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun araştırmasına göre, üç buçuk metrelik B61-12 yerçekimi bombası daha önceki versiyonlara göre daha düşük verimli bir nükleer başlık taşıyor ancak daha isabetli ve yerin altına nüfuz edebiliyor.
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