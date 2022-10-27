Son Dakika... Vladimir Putin'den kritik nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!

Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 18:50
Son Dakika... Vladimir Putin'den kritik nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
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