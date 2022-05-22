Ruslar, Sovyet iktidarından bu yana ilk kez Davos'a katılmıyor
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek Dünya Ekonomi Forumu'nda Rusya, Sovyet iktidarından bu yana ilk kez katılmayacak.
Koronaviüs salgını sebebiyle 2 yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında 22 Mayıs'ta başlayacak.
Davos'da bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Ruslar, Sovyetlerin çöküşünden bu yana ilk kez Davos'ta olmayacak.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, pazar günü başlayacak zirvede bu sene Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Rusların Davos'taki onlarca yıllık varlığına ve nüfuzuna ani bir son verildi.
Zirve, küresel anlamda üçüncü ayında olan savaşla ilgili bir grup Ukraynalı yetkilinin katılımıyla ve Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenskiy tarafından video konferans yoluyla bir açılış konuşması ile başlayacak. Bu sene Sovyetlerin çöküşünden bu yana İsviçre'de tek bir Rus yetkilisi veya iş lideri olmayan ilk zirve olacak.
RUSLAR STRATEJİK ORTAK OLMAKTAN ÇIKARILDI
Zirvede yıllık 600 bin İsviçre Frangı (615 bin dolar) maliyetle gerçekleştirilen etkinlik takviminde önemli bir rol oynayan Rus sponsorlar bu yıl stratejik ortak olmaktan çıkarıldı. 2020 yılında Davos’a katılan milyarderler arasında Ruslar çoğunluk bakımından üçüncü sırada yer alıyordu.
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