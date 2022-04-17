Ruslardan ele geçirilen zırhlı araç, Ukrayna'da gelin arabası oldu
Ukrayna’nın Sumi şehrinde Rus ordusundan ele geçirilen zırhlı araç, Ukraynalı bir askerin nikah gününde gelin arabası olarak kullanıldı.
Ukrayna ordusunun Rus ordusundan ele geçirdiği BTR-20 tipi zırhlı araç, Ukrayna’nın Sumi kentinde gelin arabası olarak kullanıldı.
Ukrayna ordusunda görev alan asker 5 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşı ile evlenme kararı aldı. Ukrayna ordusu komutanlarının çift için Rus ordusundan ele geçirilmiş zırhlı aracı tahsis etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı çift, askeri araçlardan oluşan konvoyla nikah dairesine giderek dünya evine girdi.
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