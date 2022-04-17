Rusya 'füze saldırıları artacak' demişti: Kiev'de yeniden patlama sesleri

17 Nisan 2022 Pazar, 12:00

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de duyulan patlama sesleri sebebiyle gece boyunca sirenlerin çaldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev yakınlarındaki mühimmat fabrikasının vurulduğunu açıkladı.

Patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, Reuters ise patlama seslerini henüz doğrulayamadığını aktardı.

Diğer yandan Kiev'e yakın Brovary kentinde füze saldırıları sonucu altyapının zarar gördüğü açıklandı.

DÜN SABAH DA PATLAMA OLMUŞTU

Habertürk'te yer alan habere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.