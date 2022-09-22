Rusya, 5’i İngiliz 10 savaş esirini serbest bıraktı

22 Eylül 2022 Perşembe, 00:04

Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşen esir takası sonrası İngiltere Başbakanı Liz Truss 5 İngiliz’in serbest bırakıldığını doğrularken, serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a getirildi.

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak “İlgili Suudi makamları onları Rusya'dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a tutukluların serbest bırakılmasını sağlamaya yardımcı oldukları için teşekkür ederek “Rusya, siyasi amaçlar için savaş esirlerinin ve sivil tutukluların acımasız sömürüsüne son vermelidir” dedi.

İNGİLTERE’DEN ZELENSKİ VE SELMAN’A TEŞEKKÜR

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli güçler tarafından savaş esiri olarak tutulan 5 İngiliz’in sağ salim geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu, onlar ve aileleri için Rusya'nın elinde ölüm cezası tehdidi de dahil olmak üzere aylarca süren belirsizlik ve acıya son veriyor" dedi.

Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yakalanan ve geçtiğimiz temmuz ayında gözaltında ölen İngiliz Paul Urey için durumun "trajik bir şekilde" böyle olmadığını hatırlatan Cleverly, esirlerin serbest bırakılmaları konusunda gösterdikleri çabalar için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a teşekkür etti.

Cleverly ayrıca, Rusya'ya uluslararası insancıl hukuka uyması, savaş esirlerini ve sivil tutukluları siyasi amaçlarla istismar etmemesi yönündeki çağrısını yineledi.

İDAMA MAHKUM EDİLEN İNGİLİZLER SERBEST BIRAKILANLAR ARASINDA

Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor.