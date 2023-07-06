Rusya, 9 Finlandiyalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Finlandiya hükümetine misilleme olarak 9 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:30
Rusya, 9 Finlandiyalı diplomatı sınır dışı etti
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Rusya’dan Finlandiya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına 1 ay sonra misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki 9 Finlandiyalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve sınır dışı edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Finlandiya’nın “çatışmacı” politikalarına yanıt olarak 1 Ekim’den itibaren St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Finlandiya, 6 Haziran’da Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nde çalışan 9 Rus diplomatı casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı almıştı.


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