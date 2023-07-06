Rusya, 9 Finlandiyalı diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Finlandiya hükümetine misilleme olarak 9 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya’dan Finlandiya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına 1 ay sonra misilleme geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki 9 Finlandiyalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve sınır dışı edileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Finlandiya’nın “çatışmacı” politikalarına yanıt olarak 1 Ekim’den itibaren St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.
Finlandiya, 6 Haziran’da Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nde çalışan 9 Rus diplomatı casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme!