Rusya, ABD ile ilişkilerde kış ilan etti: Kırmızı çizgilerimizi geçmemesi gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile ilişkilerde "kış" yaşandığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, RIA Novosti'ye konuştu.
Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik diyalog olasılıkları hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu, Moskova ve Washington arasındaki soğuk ilişkilerin buna elverişli olmadığını söyledi.
Yermakov, "Washington'da böyle bir 'olgunlaşmanın' ne zaman gerçekleşebileceği konusunda spekülasyon yapmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sadece pencerenin dışında değil, ABD ile ilişkilerimizde de şu anda "kış" olduğunu ve yılın bu zamanının büyüme ve olgunlaşma süreçlerine elverişli olmadığının bilindiğini not edeceğim" dedi.
Rus tarafının "prensip gereği" diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini vurgulayan Yermakov, aynı zamanda "diğer taraftaki ortağın" da uygun bir tutum sergilemesini gerektiğini dile getirdi.
Yermakov, "Bu, ABD'nin gerçekten eşit bir zeminde ve çıkarlarımıza saygı göstermeye ve güvenlik alanındaki 'kırmızı çizgilerimizi' geçmemeye hazır olma temelinde ciddi bir görüşmeye 'olgunlaşmasını' gerektiriyor" diye konuştu.
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